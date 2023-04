Lago di Garda, il mega ingorgo sulla strada della Forra diventa virale | video

La Strada della Forra (conosciuta anche come Sp 38) è considerata una delle strade più belle del mondo, e da oggi ha un motivo in più per far parlare di sé dopo che un video pubblicato su TikTok è diventato virale sui social. Milioni di visualizzazioni in poche ore. Sono i turisti in auto, anche tedeschi, che a un certo punto si ritrovano a guardarsi intorno, l'uno con l'altro, senza sapere cosa fare. Non si può tornare indietro, non si può proseguire. Ci sono troppe auto e la strada è troppo stretta, tortuosa e piena di curve. Le immagini girate da un utente diventano virali sulle chat tedesche.