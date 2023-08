Drone marino attacca nave russa nella notte, a Novorossijsk | video

La base navale russa di Novorossijsk è stata attaccata da due droni marini nella notte. Lo riferisce il ministero della Difesa russo. Nel video in bianco e nero diffuso da Kiev si vede la soggettiva dell'attacco del drone marino lanciato contro la nave russa di classe Ropucha della Marina russa Olenegorski Gornjak.

Kiev in seguito all'attacco ha dichiarato sui social: «Ecco un video di un drone di superficie SBU che attacca una nave russa a Novorossijsk. L'operazione speciale è stata effettuata assieme alla Marina Militare. A seguito dell'attacco, la nave ha subito un grosso buco e ora non è in grado di svolgere le sue missioni di combattimento».