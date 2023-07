Kensington, la "terra degli zombie" vicino Londra | video

Una persona del luogo ha commentato questo video dicendo: «Questo è Kensington e tutti lì sono drogati con xylazina». La xylazina (o xilazina) è un tranquillante veterinario a buon mercato e tagliato in tutte le droghe disponibili sulla piazza, incluso il Fentanyl (un farmaco analgesico oppioide sintetico). La xylazina induce le persone a chiudersi in uno stato di semicoscienza in cui si piegano come morti viventi. È per questo che chiamano la città di Kensington la "terra degli zombi".

Kensington è un quartiere londinese situato nella zona centro-occidentale della capitale, nel Borgo reale di Kensington e Chelsea di cui è capoluogo, appena a sud-ovest di Hyde Park.