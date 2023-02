Calcio, il coming out di Jankto: "Sono omosessuale" I video

Il coming out di Jakob Jankto, centrocampista ceco dello Sparta Praga ed ex Udinese e Sampdoria: in un video ha dichiarato di essere omosessuale e di voler uscire allo scoperto per vivere in libertà la sua esistenza. Jankto, classe 1997, è il primo calciatore in attività ad alto livello a comunicare la propria omosessualità, abbattendo così un tabù che sembrava impossibile da superare. Il suo club, lo Sparta Praga, ha commentato il video con un messaggio di vicinanza invitando Jankto a proseguire nella sua attività e nella sua vita con gioia (video tratto da Twitter)