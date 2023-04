Italiani evacuati dal Sudan, arrivati alla base aerea NATO a Gibuti

Tutti gli italiani sono partiti dal Sudan: è atterrato l'ultimo aereo partito da Khartum con l'ambasciatore e il personale militare che ha completato l'operazione di evacuazione. Gli italiani sono arrivati alla base aerea NATO a Gibuti. Sono state ore frenetiche per la fuga dal Sudan in piena guerra civile da 9 giorni. File di convogli stanno lasciando il paese col personale delle ambasciate e loro connazionali. Dietro c'è l'accordo con i due eserciti rivali in guerra, ma resta la preoccupazione per l'incolumità dei civili, anche sudanesi. 600 le vittime da quando è cominciato il conflitto tra l'esercito regolare (Saf) e le milizie ribelli (Rsf).