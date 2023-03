Israele, proteste manifestanti e scontri polizia a Tel Aviv | video

A Tel Aviv migliaia di manifestanti sono scesi in strada a protestare dopo la cacciata del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, reo di aver chiesto una sospensione del controverso processo di riforma della giustizia, su cui si sta spaccando il paese.

Intanto il presidente israeliano Isaac Herzog chiede al primo ministro Netanyahu di fermare la riforma della giustizia che – scrive in una nota riportata dai media locali – «indebolisce il sistema giudiziario». Herzog ha fatto appello direttamente al premier, facendo riferimento anche ai disordini avvenuti nel paese: «Abbiamo assistito a scene molto difficili. Faccio appello al primo ministro, ai membri del governo e ai membri della coalizione. Per il bene dell’unità del popolo di Israele, per amore della responsabilità a cui siamo obbligati, ti invito a interrompere immediatamente il processo legislativo della riforma».