Iran, folla in marcia verso la tomba di Mahsa Amini I video

Un lungo serpentone composto da migliaia di persone che si sono messe in marcia verso il cimitero dove si trova la tomba di Mahsa Mini, la ragazza uccisa in Iran per non aver indossato in maniera corretta il velo. Le immagini della folla hanno fatto il giro del mondo confermando la voglia di ribellarsi di una parte consistente della società iraniana nonostante le minacce e intimidazioni (video tratto da Twitter)