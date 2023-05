Suprematista investe 13 pedoni uccidendone 7 a Brownsville, Texas | video

Almeno 7 morti e 11 feriti in uno speronamento di immigrati nella città di Brownsville vicino al confine. Domenica mattina un uomo ha investito con l’auto tredici pedoni uccidendone sette a Brownsville, in Texas, città al confine tra Stati Uniti e Messico. I pedoni si trovavano a una fermata dell’autobus vicino a un centro di detenzione per migranti. L’uomo alla guida dell’auto è stato fermato e al momento è ricoverato in ospedale per via delle ferite riportate a sua volta nell’incidente: la polizia sta verificando se fosse sotto l’effetto di alcol o droghe.