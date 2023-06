India: uomo si getta da treno ad alta velocità | video

Sono drammatiche le immagini che arrivano dalla stazione di Shahjahanpur in India dove un uomo che viaggiava a bordo di un treno ad alta velocità che transitava, senza fermarsi, in quella località ha pensato bene di scendere mentre il convoglio viaggiava a 120 km/h.Questo lo ha fatto scivolare per la banchina lungo un tratto di oltre 100 metri. Se l'è cavata con qualche escoriazione e miracolosamente nemmeno una frattura