Incidente aereo in Nepal; il video degli ultimi istanti del volo

È di 72 morti, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, il bilancio dell'incidente aereo avvenuto in Nepal a Pokhara. Un apparecchio della Yety Airlines si è schiantato al suo durante la fase di atterraggio. In questo video girato da una persona che vive poco lontano dall'aeroporto si vede l'aereo già molto basso, ruotare sulla sua sinistra inclinandosi e diventando incontrollabile. Poi il boato dello schianto e dell'esplosione. Non ci sono superstiti.