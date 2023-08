Incendio in Francia, Alsazia: in un centro per disabili si temono 11 morti | video

È divampato un grave incendio stamattina nelle prime ore del mattino in una pensione francese di Wintzenheim che ospita disabili, in Alsazia. Sarebbero 11 i dispersi del centro e si teme che siano deceduti. Il rogo, come riferiscono i media francesi, si è sviluppato in un casolare di circa 500 metri quadrati che offre alloggi per adulti con lievi handicap, non lontano dalla città di Colmar. L'incendio è stato domato da una settantina di vigili del fuoco mentre la Prefettura ha mobilitato almeno 40 unità della gendarmeria locale.