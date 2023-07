Incendi lungo la autostrada a Palermo | video

Sembrano essere sotto controllo, dopo un'altra notte di lavoro, gli incendi che hanno sconvolto la Sicilia, in particolare la zona attorno a Palermo. Questo video girato da un automobilista mostra lo stato dell'autostrada che dal capoluogo porta all'aeroporto di Punta Raisi. Le fiamme sono in mezzo alla strada, non solo ai bordi, e le macchine sono costrette a muoversi con estrema cautela.