Hong Kong: incendio distrugge grattacielo | video

Il cantiere di un grattacielo di 42 piani in costruzione a Hong Kong è stato distrutto dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per domare l'incendio, che non ha fatto vittime. Secondo le fonti, almeno 130 persone sono state evacuate dai palazzi vicini, minacciati anch'essi dal fuoco. L'incendio è scoppiato sul cantiere del Mariner's Club, nell'area turistica e residenziale di Tsim Sha Tsui: il progetto di ristrutturazione prevede - o forse prevedeva - di alzare l'edificio a 42 piani e farne un luogo simbolo nella skyline dell'ex colonia britannica.

Molti piani della costruzione sono stati avvolti dal fuoco, una colonna di fumo e ceneri si è alzata in cielo, mentre a terra cadeva una quantità di detriti. Non sono segnalati feriti. Era la ristrutturazione del famoso Mariner's Club, i suoi 42 piani dovevano svettare nella skyline dell'ex colonia britannica come simbolo di un ritrovato orgoglio.