I russi distruggono la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka | video

Notte di terrore in Ucraina per gli abitanti di Kherson e paesi limitrofi dopo che i russi hanno fatto saltare in aria la diga di Kakhovka. Il rischio inondazioni è altissimo. L'esercito di Kiev rende noto che «La centrale idroelettrica di Kakhovka è stata fatta saltare in aria dalle forze di occupazione russe. La portata della distruzione, la velocità e il volume dell'acqua, le probabili aree di allagamento sono attualmente in corso di verifica. Tutti i servizi funzionano. La situazione viene monitorata».