Giamaica, nave gigante contro molo: danni I video

Per fortuna non ci sono stati danni consistenti e non si è corso nessun rischio, ma l'immagine della Harmony of The Seas, la terza nave passeggeri più grande al mondo con i suoi 362 metri di lunghezza, che si schianta sul molo di Falmouth in Giamaica fa comunque impressione. Secondo la compagnia si è trattato di un errore del capitano, ma anche di indicazioni non corrette date dai responsabili del porto.