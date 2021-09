Lazio-Roma, il gestaccio di Zaniolo dopo il Derby | video

L'attaccante giallorosso Nicolò Zaniolo, alla fine del derby di ieri sera, ha reagito in modo scomposto agli sfottò dei tifosi laziali. La scena è stata immortalata in un video e postato sui social da Anna Falchi, che sedeva con la figlia in Tribuna Montemario. In poche ore il filmato è diventato virale e adesso per quel gestaccio il pupillo di Mourinho rischia addirittura la squalifica.

