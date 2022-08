Genoa, Blessin issa la bandiera rossoblù sullo scoglio di Boccadasse I video

Blessin, tecnico del Genoa, si è recato presso la spiaggia di Boccadasse per rispettare una tradizione nata nel 1972 e che vuole la bandiera del Grifone issata sullo scoglio che si trova in quel tratto di mare. Con lui anche i suoi famigliari. Il gesto è stato apprezzato dai tifosi che si trovavano in zona. Il Genoa è impegnato in questa stagione in un difficile ritorno in Serie A dopo la deludente annata della retrocessione