Gallipoli, camion dei rifiuti finisce in mare | video

Un camion dei rifiuti è caduto in mare a Gallipoli e l'autista, per cercare di evitare l'inevitabile, è finito in acqua. Il mezzo si trovava sulla banchina nel seno del Canneto, nei pressi del centro storico. L'autista era sceso per raccogliere dei rifiuti quando si è accorto che il suo camion stava finendo in acqua. Rapidamente ha provato a risalire per fermarlo, invano: sono caduti in mare entrambi. Alcuni pescatori hanno aiutato l'uomo a tornare sulla terraferma, mentre il camion è stato recuperato in un secondo momento.

