Terza notte di violenti scontri in Francia, fermate oltre 660 persone | video

La capitale francese è stata duramente colpita dai saccheggi e dai disordini delle scorse tre notti e stamattina si registrano interruzioni nei trasporti pubblici. Sale a 667 il bilancio delle persone fermate e sono rimasti feriti 249 fra poliziotti e gendarmi nella notte scorsa in tutta la Francia. Lo comunica il ministro francese dell'Interno Gérald Darmanin in un Tweet. I disordini sono scoppiati dopo l'uccisione del giovane Nahel di 17 anni da parte di un poliziotto, avvenuta martedì scorso a Nanterre, nella periferia di Parigi. L'agente è stato indagato per omicidio volontario e messo agli arresti in vista del processo.

Il presidente francese Emmanuel Macron presiederà una nuova riunione dell'unità di crisi interministeriale alle 13:00 a Parigi, per la seconda volta in due giorni, dopo una terza notte di violenze in Francia. Lo ha annunciato l'Eliseo.