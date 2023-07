Divampa un grosso incendio per strada a sud della Francia | video

Un enorme incendio è scoppiato tra la strada Villeneuve-Loubet e Cagnes-sur-Mer a sud della Francia, una zona vicino alla costa francese tra Nizza e Cannes. Questo martedì 25 luglio, 18 dipartimenti sono stati messi in allerta dal servizio meteorologico forestale Météo-France. In Francia, e non solo, ogni estate aumenta il rischio di incendi boschivi.