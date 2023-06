Florida, squalo attacca ragazzo a pesca e lo trascina giù dalla barca | video

Un ragazzo è stato attaccato da uno squalo durante una battuta di pesca nel Parco nazionale delle Everglades in Florida. Il giovane si è lavato le mani in acqua nonostante gli avvertimenti di non immergere mani o altre parti del proprio corpo, e lo squalo lo ha morso. Non ha riportato ferite gravi ma è stato immediatamente assistito dai soccorritori e trasportato in ospedale.