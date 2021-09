Fedez, sorpresa a Chiara Ferragni per il terzo anniversario | video

Terzo anniversario di matrimonio per Fedez e Chiara Ferragni. Per celebrare l'evento, quest'anno il rapper ha fatto davvero le cose in grande, dedicandole la sua nuova canzone su una piattaforma in mezzo alle romantiche acque del lago di Como. Questa la strofa della canzone presente nel video postato da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram: «Giuro mi fai venire voglia di futuro. Dimmi come è che fai. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema»

