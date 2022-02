Federica Pellegrini insultata a Jesolo: "Mi faccio due risate. Vieni a dirmelo in faccia" | Video

Alcuni cartelli ingiuriosi contro Federica Pellegrini sono apparsi ieri sul lungomare di Jesolo. I responsabili avrebbero coperto i cartelli che indicano l'inizio e la fine del tratto del "Lungomare delle stelle" a lei dedicato con svariati insulti diretti alla campionessa. "Sull'arroganza e la mitomania non posso dire niente, perché forse lo posso sembrare, ma le persone che mi conoscono sanno che non sono così”- ha commento di Federica Pellegrini in una delle sue storie su Instagram - "Sull'offesa, però, avrei qualcosa da dire: è una presa di posizione invidiosa e rancorosa. Mi faccio due grosse risate, ma spero che qualche telecamera li abbia ripresi, perché voglio vederli in faccia e chiedergli perché....Anche se sono donna, posso controbattere.”

