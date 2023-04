Esplosione misteriosa nei cieli di Kiev | video

Un oggetto luminoso è apparso ieri sera nei cieli di Kiev, la capitale dell’Ucraina, facendo scattare il segnale di allerta aerea per il timore di un nuovo attacco russo. Secondo il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Sergiy Popko, il fenomeno sarebbe collegato alla caduta di un satellite della Nasa. Ma un portavoce della Nasa ha smentito questa valutazione.

Nelle ore precedenti la segnalazione della caduta di un satellite a Kiev, la Nasa aveva messo in guardia sulla possibilità che il suo satellite defunto Rhessi, che ha viaggiato nello spazio per oltre 20 anni registrando oltre 100.000 eventi solari, precipitasse sulla Terra la notte tra mercoledì e giovedì, senza tuttavia poter fornire una localizzazione geografica. L'agenzia spaziale americana aveva sottolineato che la maggior parte del satellite sarebbe andata in fumo nel suo viaggio di ritorno nell'atmosfera, avvertendo però che "alcuni componenti" avrebbero potuto resistere all'impatto.