Taiwan, a Taoyuan City, è stata protagonista di un'esplosione in una fabbrica farmaceutica, che ha causato diversi feriti e probabilmente anche una vittima. I fatti risalgono a domenica, ma la nube è presente e il rogo non è stato ancora del tutto estinto. Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare.

