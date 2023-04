Erdogan compra voti a suon di banconote | video

Erdogan, presidente della Turchia, attualmente è indietro con i sondaggi e sta comprando voti "ridendo e scherzando". Il 14 maggio potrebbe essere il giorno della verità per Recep Tayyip Erdogan. Per la prima volta da quando è stato eletto capo del governo, nel marzo del 2003, il suo «regno» sembra scricchiolare. Gli ultimi sondaggi danno il rivale, Kemal Kiliçdaroglu, in vantaggio di quattro punti, anche se non abbastanza da vincere al primo turno.