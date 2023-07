Colpita la base russa di Kirovsky, in Crimea | video

Ecco il video che racconta il momento dell'esplosione nel deposito munizioni della base russa a Kirovsky, in Crimea. La base è stata colpita da missili ucraini a lungo raggio. Per la violenza dell'esplosione diversi villaggi e gli abitanti della zona sono stati evacuati con dei pullman. Non ci sarebbero feriti. I media russi parlano invece di bombardamento su una discarica di rifiuti