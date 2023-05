Cesena, una mamma tiene in braccio suo figlio per salvarlo dall'alluvione | video

In una via centrale di Cesena viene ripresa una mamma che tiene cautamente il suo bambino di circa 3, massimo 4 anni, nell'intento di proteggerlo dall'acqua dell'alluvione avvenuta dopo l'esondazione del fiume Savio. Cesena è sommersa. Piogge costanti, fiumi esondati, frane, allagamenti, hanno creato il caos più totale nella regione dell'Emilia Romagna in particolare.