Brasile-Argentina sospesa per mancata quarantena | video

La partita Brasile-Argentina è stata sospesa dopo soli 7 minuti dalle autorità brasiliane. Secondo quanto riportato, infatti, i quattro giocatori dell'Argentina - Lo Celso, Buendia, Romero e il portiere Martinez - non sarebbero potuti scendere in campo senza aver osservato il periodo di quarantena. Il video mostra l'esatto momento in cui la partita viene sospesa con i giocatori che si riuniscono per capire cosa fosse accaduto. Secondo le leggi vigenti, i quattro rischierebbero persino l'arresto.

