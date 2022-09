Bombardamenti al confine tra Armenia ed Azerbaijan | video

È stata una notte di bombardamenti al confine tra Armenia ed Azerbaijan. Truppe dell'esercito azero hanno colpito con razzi e colpi di artiglieria postazioni armene. Queste hanno chiesto aiuto a Mosca, come previsto da un trattato sottoscritto anni fa, ma Mosca al momento è impegnata a difendere le proprie posizioni in Ucraina e non pare intenzionata ad intervenire