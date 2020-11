Berlino, auto si schianta contro il cancello dell'ufficio della Merkel | video

Sono slogan no-global quelli scritti sulla fiancata dell'auto che oggi si è schiantata contro i cancelli dell'ufficio di Angela Merkel. Secondo i media locali non ci sono stati feriti o vittime e l'inferriata del Kanzleramt è stata solo danneggiata. Il conducente dell'automobile è un uomo di 54 anni, attualmente in stato di fermo. Al momento dello schianto non è dato sapere se la cancelliera si trovasse all'interno dell'edificio.

