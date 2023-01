Battaglia casa per casa a Soledar

Ecco il centro della guerra in Ucraina. Siamo a Soledar, cittadina strategica dato che si trova lungo la direttrice per Bakhmut. È qui che da giorni i russi stanno cercando di sfondare le difese di Kiev impegnando un gran numero di soldati, soprattutto quelli appartenenti alle milizie Wagner il cui capo ieri aveva annunciato la conquista della città salvo poi essere smentito persino dal ministro della difesa russo. Si combatte comunque casa per casa in una città ridotta ad un cumulo di macerie.