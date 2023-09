Terribile incidente a Pecco bagnaia in Moto Gp | video

Sono davvero terribili le immagini dell'incidente occorso a Pecco Bagnaia, il campione del mondo della Moto Gp al primo giro del Gp di Catalunia corso oggi a Barcellona. Il pilota Ducati ha infatti perso il controllo della sua moto ed è finito a terra dopo due curve al primo giro di gara ed è stato involontariamente investito da un pilota che lo seguiva da vicino. Per alcuni minuti si è temuto il peggio. per fortuna Bagnaia, portato in ospedale, ha tranquillizzato i tifosi e dovrebbe essere al via della prossima gara.