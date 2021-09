Brasile, rapinatori legano gli ostaggi alle auto per sfuggire alla polizia | video

Una banda di rapinatori, armati di mitra e bombe, ha fatto irruzione in tre banche del centro di Aracatuba, a 290 miglia da San Paolo. Dopo la rapina, il gruppo si è dato alla fuga, non prima però di aver lanciato bombe in tutta la città e legato alle auto gli ostaggi, utilizzandoli come scudi umani per sfuggire alla polizia. Sarebbero almeno tre le vittime, mentre due persone sono state arrestate.

