Alluvione in California: evacuata Montecito | video

Il maltempo torna a colpire gli Stati Uniti, questa volta in California, a Montecito. Si tratta di una devastante alluvione formatasi a seguito di piogge torrenziali e forti venti che stanno causando allagamenti e frane in diverse zone causando danni ad abitazioni ed edifici. Sembrerebbe che il bilancio delle vittime sia arrivato a quota 14.

Quello che sta accadendo ha riportato alla memoria la tragica vicenda avvenuta nel gennaio 2018, sempre in California meridionale, dove una serie di colate di fango si è verificata nella contea di Santa Barbara in particolare nelle aree a nord-ovest di Montecito. L'incidente è stato responsabile di 23 morti, anche se il corpo di una delle vittime non è mai stato trovato.