Afghanistan, la protesta delle donne contro l'accesso all'università

Le autorità talebane hanno emesso un divieto a tempo indeterminato all'istruzione universitaria per le donne. Una decisione che conferma la linea dura del regime islamico a Kabul ma che questa volta ha scatenato la protesta delle dirette interessate che sono scese in piazza, con coraggio, per riottenere il diritto allo studio.

Una protesta che sta dilagando anche in altre città del paese, come testimoniano diversi video come questo postati sui social, e che i talebani stanno cercando di reprimere con la forza e la violenza