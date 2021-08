Afghani lanciano i figli dentro l'aeroporto per salvarli | video

Un gesto che da solo racconta la disperazione di migliaia di afghani. All'aeroporto di Kabul, unica via d'uscita dal paese in centinaia si sono accalcati davanti alle recinzioni per cercare di salire a bordo di uno degli aerei che li potrebbe portare in salvo, lontano dai talebani. I voli però sono pochi, i posti liberi meno delle richieste. Così ecco la catena umana che di mano in mano fa passare i bambini sopra le teste dei presenti, sopra il filo spinato. Una richiesta d'aiuto disperata che racconta il dramma di queste persone