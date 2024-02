Torino, anarchici assaltano auto della Polizia | video

Ecco il video dell'assalto compiuto da un gruppo di anarchici ad una volante della Polizia. Gli antagonisti hanno assaltato l'auto con calci e pugno per cercare di liberare un clandestino che stava per essere rimpatriato. L'assalto è avvenuto proprio davanti alla Questura della città. Gli agenti per fortuna sono rimasti illesi. 5 le persone fermate per l'agguato. Ai poliziotti aggrediti il sostegno del presidente Mattarella.