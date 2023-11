Seduto per nove ore sull’ala dell’aereo per sfuggire ai coccodrilli | video

In Florida un pilota è stato salvato dopo aver trascorso nove ore sull’ala del suo piccolo aereo. Il velivolo è precipitato nelle acque delle Everglades, le uniche acque in Florida in cui i coccodrilli pericolosi per gli uomini condividono lo stesso spazio degli alligatori. Il video, condiviso dai vigili del fuoco di Miami-Dade, mostra l’uomo seduto sull’ala dell’aereo prima di essere salvato. L’uomo è stato poi portato in ospedale e ha riportato ferite lievi.