200 e più ostaggi israeliani nelle mani di hamas da un mese: non dimentichiamoli

Uomini e donne; bambini ed anziani; famiglie e vicini di casa. È passato un mese dal 7 ottobre, giorno dell'assalto degli uomini di Hamas contro Israele; sono 31 giorni che più di 200 persone sono state private della loro libertà finendo nelle mani dei miliziani entrati nei kibbutz a fare strage.

In un mese l'attenzione dell'opinione pubblica si sta sempre più spegnendo, come una candela arrivata quasi alla fine; per questo l'ambasciata di Israele in Italia ha condiviso questo video che mostra le foto di alcuni dei rapiti che si trovano chissà dove nella Striscia di Gaza.

Un filmato per tenere alta l'attenzione su questi ostaggi, vittime innocenti di una follia terroristica incomprensibile.

#BringThemHomeNow - the Hostages and Missing Families Forum and ANU- MUSEUM OF THE JEWISH PEOPLE