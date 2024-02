Tutte le opportunità per le aziende italiane in Israele | video

Italia e Israele legate da 75 anni di amicizia possono intensificare le loro relazioni politiche ed economiche. Ne parliamo con Roberta Anati Presidente di Elnet Italia. L’European Leadership Network (ELNET) è una ONG leader impegnata a rafforzare le relazioni Europa-Israele basate su valori democratici condivisi e interessi strategici.

Si tratta di una rete non governativa e apartitica con uffici in Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Belgio (UE e NATO), Europa centrale e orientale (CEE) e Israele. I loro programmi forniscono piattaforme per i politici europei e israeliani per acquisire una visione più approfondita dei vantaggi reciproci delle strette relazioni; discutere le sfide geopolitiche; comprendere meglio le minacce alla sicurezza che Israele deve affrontare; esplorare le soluzioni israeliane ai bisogni europei; e perseguire nuove opportunità di partnership nel campo della difesa, del commercio, dell’energia, della sicurezza alimentare e dell’innovazione tecnologica.