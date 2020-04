L'applauso dei pompieri di New York ai medici dell'ospedale

I vigili del fuoco della città della Mela ringraziano e battono le mani al personale medico del Ny Presbyterian Queens Hospital, che da giorni sta lavorando instancabilmente per curare i malati da Covid-19. Al momento New York è la città più colpita degli Usa per numero di contagi da coronavirus e costituisce l'epicentro statunitense della pandemia

Applausi dai balconi a Napoli ai tir per l'ospedale Il quartiere Ponticelli, nella periferia orientale del capoluogo partenopeo, saluta festante i ...

Il messaggio di Babbo Natale quarantena coronavirus il messaggio di babbo natale