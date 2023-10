Israele mostra il video del missile che ha colpito l'ospedale di Gaza

Il Ministero della difesa di Israele ha pubblicato questo video girato ieri a Gaza in cui si vede un lancio di missili da un sito di Gaza a due passi dall'ospedale colpito e distrutto. Si nota come l'esplosione avvenga proprio nel bel mezzo dei lanci alcuni dei quali con una traiettoria che pare fuori controllo.

Questa la nota del ministero della difesa di Israele:

Non c'è modo di sapere cosa sia successo alla velocità con cui l'organizzazione terroristica di #Hamas ha reagito diffondendo la "notizia".

Portavoce dell'IDF: Dov'è il cratere che avrebbe dovuto essere creato se fosse stata una munizione aerea?

Portavoce dell'IDF: Non c'è stato alcun fuoco israeliano in mare, in aria o a terra nell'area.

Abbiamo rilevato lanci di razzi da un'area vicino all'ospedale.

Ci sono due filmati che mostrano il lancio fallito che si è schiantato nel complesso dell'ospedale.

Non ci sono crateri e nessun danno alle pareti dell'ospedale come accade con una bomba aerea.

Nella sua dichiarazione, il portavoce dell'IDF ha presentato una conversazione tra terroristi della Jihad Islamica, in cui ammettono che l'esplosione è stata causata da un razzo dell'organizzazione terroristica