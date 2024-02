Hamas minaccia l'Italia | video

Una minaccia diretta all'Italia è contenuta in questo video diffuso sui canali social di Hamas. Questo il testo integrale del filmato.

«Dopo mesi di preparazione, sono iniziate le nostre operazioni in europa, a partire dall’Italia.

È già decisa la lista dei primi 50 obiettivi sionisti in italia da colpire.

Si è conclusa con successo la prima “operazione” di avvertimento che da il via al resto delle operazioni.

Il governo sionista italiano, anziché punire i crimini di guerra israeliani che proseguono da 76 anni, è diventato complice del governo terrorista e sionista israeliano, interrompendo addirittura i finanziamenti all’UNRWA che da cibo e acqua a circa 2 milioni di civili nella striscia di Gaza.

Per questa ragione, dopo aver compreso che il governo italiano non è formato da persone umane e morali, abbiamo deciso di colpire tutti gli obiettivi sionisti in italia (non solo americani e israeliani) finché non cesseranno i bombardamenti israeliani sui civili (approvati dal governo italiano come “legittima difesa”) e finché l’ultimo prigioniero palestinese non uscirà dalle carceri di tortura israeliane (che l’Italia non osa condannare)»