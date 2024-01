Giletti a Rtl102.5: “Viale Mazzini ti aspetto. Sono pronto come portiere…

Massimo Giletti torna in Rai? Se ne parla da tempo. Il giornalista viene chiamato in diretta da Rtl102.5, dai suoi colleghi della prima radio d’Italia. Si parla di Sanremo e Fredella, Simioli e Taranto con Gloria Gallo da Fiumicino, rispolverano la parata che Giletti fece quando nel 2017 Totti calciò un destro indimenticabile. “Ero in prima fila. Facevo il portiere da ragazzo ed ho parato subito”, dice Gilletti. Poi, stuzzicato in diretta, dice: “Sono pronto a tornare in Rai come portiere, ma di viale Mazzini. Lì, dove c’è il cavallo”.