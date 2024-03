Combattimenti a Belgorod, Russia, tra soldati e ribelli | video

Violenti scontri sono in corso a Belgorod, cittadina russa al confine con l'Ucraina; da ore i ribelli stanno attaccando esercito e polizia locale. In diverse aree della città si odono colpi di arma da fuoco. Diverse auto sono state date alle fiamme come alcuni edifici. Mosca parla di soldati ucraini infiltrati , Kiev smentisce