Appuntamento in Piazza | video

Siria: Un'esplosione di una mina abbandonata dal gruppo dello Stato Islamico ha ucciso almeno 13 civili che cercavano tartufi nel deserto siriano, lo annuncia l'Osservatorio siriano per i diritti umani. "Tredici civili, tra cui donne, sono stati uccisi dall'esplosione di una mina lasciata dal gruppo IS mentre erano alla ricerca di tartufi" nel deserto della provincia di Raqqa.

Russia – Cecenia

Un russo, picchiato qualche mese fa in diretta social dal figlio del leader ceceno Ramzan Kadyrov che lo accusava di aver bruciato un Corano, è stato condannato martedì scorso a tre anni e mezzo di prigione in Cecenia . Nikita Jouravel, 20 anni, è stato accusato di “teppismo” e di “violazione del diritto alla libertà di coscienza” , incluso “insulto ai sentimenti religiosi” mentre il figlio di Kadyrov è stato premiato con una pistola d’oro.

Haiti

Il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza e ha imposto il coprifuoco per almeno 72 ore nella capitale Port-Au-Prince e in tutto l'ovest del Paese, dopo gli assalti a de penitenziari da parte delle gang che hanno consentito l'evasione di quasi 4mila detenuti. Il coprifuoco, in vigore dalle 18 alle 5 del mattino, dovrà permettere di ripristinare d'ordine si legge in una nota del premier facente funzioni Patrick Michel Boivert, che regge l'esecutivo in assenza di Ariel Henry. Almeno una decina di persone sono morte durante l'evasione di massa scatenata dall'assalto di una gang alla più' grande prigione della capitale

Israele- Hamas

La guerra continua mentre Hamas continua a giocare ed alzare la posta al tavolo delle trattative mentre nel Mar Rosso proseguono gli attacchi contro le navi.