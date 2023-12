Un orso entra in casa e ruba le lasagne dal frigorifero | video

Una famiglia del Connecticut, Usa, era uscita di casa e quando è rientrata, alla sera, ha trovato il frigorifero svuotato. Un orso si era aggirato con disinvoltura nell'abitazione come se fosse il proprietario. Come si vede dal video di sorveglianza, l’animale ha aperto il freezer e ha trovato quello che cercava: delle lasagne surgelate. Poi non ha chiuso il freezer, ma l'ha usato come sgabello per uscire dalla finestra.