Un giovanissimo amante dei videogame quello protagonista di questo video: il piccolo afferra la stella di Super Mario ed inizia a correre a tutta velocità, proprio come se fosse il protagonista del celebre videogioco. La corsa, però, non finisce bene: il bimbo cade e per lui è subito "Game Over".

