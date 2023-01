Sposa lancia bouquet ma lo prende lo sposo | video

L’usanza del bouquet della sposa si perde nella notte dei tempi. Per risalire alle sue origini dobbiamo arrivare sino agli arabi che, secondo la propria tradizione, ornavano la sposa con candidi fiori d’arancio come augurio per una prole numerosa. Ad oggi il lancio del bouquet della sposa ha un significato che pochi conoscono, sebbene sia un momento immancabile di qualsiasi matrimonio. Infatti, il bouquet rappresenta il suggello della conclusione del fidanzamento e l’inizio di una nuova vita insieme.